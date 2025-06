Indonesia travolta dal Giappone, Audero shock: 6 gol subiti alla seconda presenza

Una serata da dimenticare per Emil Audero, portiere del Palermo e ormai naturalizzato con la nazionale indonesiana. Nella sua seconda presenza ufficiale con la maglia della “Garuda”, il numero uno ha subito sei reti contro un Giappone schierato con le riserve, nella gara disputata martedì 10 giugno 2025 al Suita City Football Stadium, valida per la decima giornata del Gruppo C delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026.

Il dato più clamoroso? L’Indonesia non ha mai tirato in porta. Secondo Sofascore, la squadra allenata da Patrick Kluivert non è riuscita a concludere nemmeno una volta verso la porta giapponese in tutti i 90 minuti di gioco. Un dominio assoluto del Giappone, che ha tirato 22 volte, andando a segno in sei occasioni. Audero, pur chiamato spesso in causa, non ha potuto evitare il crollo totale della sua squadra.

Il risultato — Giappone 6-0 Indonesia — non ha compromesso la qualificazione già ottenuta al quarto turno, ma ha lasciato un segnale preoccupante sul piano della competitività. L’impotenza tattica e mentale della nazionale indonesiana è apparsa evidente, aggravata da una prestazione collettiva incapace di arginare anche la “seconda linea” dei Blue Samurai.

Per Audero, reduce da una stagione positiva a Palermo e scelto come uomo di esperienza per guidare tra i pali una nazionale giovane e in crescita, si tratta di una lezione durissima, che potrebbe ridimensionare momentaneamente le aspettative su di lui in chiave internazionale.