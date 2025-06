Di Marzio: “Il Padova ci prova per Vasic”

Dopo la promozione in Serie B, il Padova pensa già alla costruzione della rosa per affrontare al meglio la stagione 2025/2026. Tra le prime idee sul tavolo del direttore sportivo Massimo Mirabelli, spunta il nome di Stojan Vasic, centrocampista classe 2002 che potrebbe fare ritorno in biancoscudato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Padova starebbe valutando il ritorno del giocatore in prestito, dopo l’esperienza poco brillante vissuta con la maglia del Palermo. Vasic, infatti, non è riuscito a imporsi in Sicilia e un nuovo passaggio a Padova — dove aveva già mostrato buone qualità — potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciarsi e ritrovare continuità.

Il progetto tecnico di Mister Andreoletti, orientato verso un 3-5-2, potrebbe valorizzare le caratteristiche del giovane serbo, inserendolo in una mediana dinamica, fatta di corsa e verticalità. Il gradimento per il ritorno del centrocampista sarebbe reciproco, ma tutto dipenderà dalla disponibilità del Palermo a cedere il giocatore temporaneamente e dalla sostenibilità economica dell’operazione.

Per ora, Vasic è più di un’idea: è una pista concreta che potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni.