Tmw: “Il City Group riparte da Super Pippo”

Il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Palermo è ormai imminente. L’aggiornamento più recente, riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, conferma che è stato raggiunto l’accordo tra il club rosanero e il Pisa per liberare il tecnico, fresco di promozione in Serie A con i toscani.

La proposta del Palermo prevede un contratto di due anni con opzione per un terzo, dimostrazione concreta dell’intenzione della società di affidare a Inzaghi le chiavi del progetto tecnico. Nessuna contropartita è stata inserita nell’accordo tra i club, sebbene in futuro non sia da escludere un riavvicinamento su altri fronti.

L’allenatore piacentino, che ha già conquistato la promozione in Serie A non solo con il Pisa ma anche con Brescia e Venezia, si appresta a lanciarsi in una nuova sfida nel campionato cadetto, da protagonista assoluto della categoria.

È stato proprio questo curriculum vincente ad aver convinto il City Football Group a puntare forte su di lui per il rilancio del Palermo. Dopo l’ottavo posto della gestione Dionisi e la delusione dell’eliminazione al primo turno dei playoff, serviva una scossa. Inzaghi rappresenta l’identikit perfetto: esperienza, carisma e capacità di gestione in scenari ad alta pressione.

In un contesto segnato da tensioni con la tifoseria e una contestazione crescente, il tecnico emiliano avrà il compito di riportare entusiasmo e, soprattutto, risultati. Il Palermo vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista e ha scelto di farlo con uno degli allenatori più vincenti della Serie B.