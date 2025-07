Gargiulo, occasione low cost per la Serie B: clausola da 30mila euro per lasciare Cosenza

Mario Gargiulo potrebbe diventare un affare low cost per molte squadre di Serie B. Come riportato da TifoCosenza.it, il difensore classe 1996, arrivato in Calabria lo scorso gennaio, ha nel contratto una clausola rescissoria da appena 30mila euro.

Dopo la retrocessione del Cosenza in Serie C, l’ex Modena potrebbe liberarsi a condizioni vantaggiose. Su di lui, al momento, c’è l’interesse del Vicenza, ma la cifra contenuta della clausola lo rende un nome interessante anche per club cadetti in cerca di rinforzi a basso costo. Nell’ultima stagione, Gargiulo ha collezionato 17 presenze, con 1 gol, 1 assist e 3 clean sheet.