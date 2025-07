Avellino: primi contatti per il ritorno di Tutino

L’Avellino sogna in grande per il suo attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club irpino avrebbe avviato i primi contatti positivi con l’entourage di Gennaro Tutino, attaccante attualmente in forza alla Sampdoria.

Il classe ’96, reduce da una stagione opaca in blucerchiato (21 presenze, 5 gol e 4 assist), sarebbe disposto al trasferimento, attratto dalla possibilità di rilanciarsi. Per Tutino si tratterebbe di un ritorno simbolico: nel 2015-2016 vestì già la maglia biancoverde, senza però mai scendere in campo.

Resta da superare lo scoglio economico: la Samp lo acquistò dal Cosenza per circa 3,5 milioni e non intende svenderlo. Ma l’Avellino ci crede.