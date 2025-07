Da Modena: “Palermo, l’affare Palumbo si complica: Saric blocca tutto”

Sembrava ormai tutto fatto per l’arrivo di Antonio Palumbo al Palermo, ma l’operazione con il Modena ha subito una brusca frenata proprio nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da “ParlandoDiSport.it” e rilanciato da Daniele Bertoni, la trattativa rischia di saltare sul più bello per un motivo preciso: Dario Saric ha detto no.

Il centrocampista bosniaco del Palermo, individuato come possibile pedina di scambio per abbassare il costo del cartellino di Palumbo, avrebbe comunicato alla società la propria contrarietà all’inserimento nella trattativa. Saric vuole scegliere liberamente il proprio futuro e, come noto, ha estimatori in Turchia, dove diversi club della Süper Lig seguono con attenzione la sua situazione.

Il Modena non cede, il Palermo riflette

Una posizione che ha irrigidito il Modena, deciso a non modificare le condizioni dell’accordo: per i canarini, Saric resta il profilo ideale da inserire nello scambio, e al momento non sembrano disposti a valutare alternative.

A questo punto, sul tavolo restano tre scenari:

Convincere Saric ad accettare la destinazione emiliana.

Trovare una nuova contropartita tecnica gradita al Modena.

Dichiarare chiusa la trattativa, rimandando ogni discorso al futuro.

Il Palermo, intanto, valuta i prossimi passi. L’obiettivo è non disperdere un’occasione considerata strategica per rinforzare il centrocampo, ma la situazione resta delicata.