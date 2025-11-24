Frosinone, Stirpe frena: «Progetto giovane, prima servono altri 20 punti»

A margine della 42ª edizione del Premio Beppe Viola, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sul momento della squadra e sugli obiettivi del club.

«L’inizio di stagione è stato più che promettente, ma non dobbiamo abbassare la guardia» ha dichiarato Stirpe. «Il nostro è un progetto basato sui giovani, che possono dare tanto ma anche togliere tanto. Bisogna rimanere attenti, continuare con entusiasmo, gamba e voglia di dimostrare di esserci, portando avanti i nostri obiettivi: un calcio propositivo fondato sui giovani e sullo sviluppo delle strutture. È l’unica via per garantire la sostenibilità economico-finanziaria nel nostro mondo».

Sulla corsa alla Serie A, Stirpe mantiene un profilo prudente: «Onestamente, al di là dei numeri, il nostro obiettivo è fare un campionato dignitoso secondo le linee del nostro progetto. Mancano almeno 20 punti al traguardo prefissato. Poi valuteremo se pensare ad altre cose».