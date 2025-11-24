Di Marzio: “Serie B, in arrivo altro ribaltone in panchina”

Il Bari valuta il futuro della propria panchina dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Frosinone, risultato che ha aggravato una classifica già complicata. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, che spiega come la società biancorossa abbia avviato una riflessione profonda sulla posizione del tecnico Fabio Caserta.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Bari si trova oggi al diciassettesimo posto con 13 punti in 12 giornate, piena zona playout: numeri che costringono il club a interrogarsi sulla necessità di una scossa immediata. L’esonero è una possibilità concreta, anche se – sottolinea ancora Gianluca Di Marzio – nessuna decisione definitiva è stata presa.

In caso di cambio in panchina, i primi nomi presi in considerazione sarebbero due:

Vincenzo Vivarini, fresco di separazione dal Pescara

Rolando Maran, reduce dall’ultima esperienza al Brescia

Due profili esperti, di categoria, che il Bari starebbe valutando per rilanciare la stagione e allontanare l’incubo playout.

Le prossime ore saranno decisive per capire il destino di Caserta e le eventuali mosse di un Bari che, dopo l’ultimo ko, si ritrova a un crocevia delicato.