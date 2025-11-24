La Virtus Entella fa il botto sui social: la clip su Palumbo del Palermo diventa virale

La Virtus Entella conquista i social con una delle clip più virali delle ultime settimane in Serie B. Il protagonista, inaspettatamente, è un giocatore del Palermo: il centrocampista Antonio Palumbo, al centro di un montaggio diventato immediatamente un tormentone online.

Nel video, pubblicato sull’account Instagram ufficiale della società ligure, viene mostrata un’azione della gara contro i rosanero, accompagnata dalla frase ironica «Noi marcando il 5 del Palermo», sovrapposta a una scena di un noto reality con una ragazza visibilmente intimorita. L’ironia della clip, unita alla rapidità di pubblicazione, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

I commenti, centinaia in pochi minuti, hanno amplificato ulteriormente l’effetto. L’Entella scherza taggando Palumbo («Avevamo paura che ci mordesse»), ma sono gli utenti a trasformare il post in un fenomeno virale:

– «Admin, lei è la gioia dei tifosi palermitani in un momento di non gioia», scrive un supporter rosanero.

– «Il Palumbo ti ha morso alla fine?», chiede un altro.

– «Admin, chiedi l’aumento», ironizza un follower.

– «Non riesco a mettere like a tutti i reel che fai… ti prego ho anche una vita», commenta un altro utente tra le risate generali.

La Virtus Entella, mantenendo il suo stile social leggero e pungente, ha persino risposto ai fan: «Grazie per l’onore @palermofficial», confermando il tono giocoso della vicenda e alimentando la viralità del contenuto.

La clip ha rapidamente superato migliaia di interazioni, diventando una delle più condivise e commentate della giornata nel panorama calcistico italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virtus Entella Chiavari (@virtusentella)