Settore giovanile e femminile, weekend rosanero tra vittorie e pareggi

Fine settimana intenso per il settore giovanile e femminile del Palermo, impegnato in numerose competizioni nazionali e regionali. Bilancio complessivamente positivo, con diverse vittorie nette e qualche pareggio che lascia comunque buone indicazioni.

Prima Squadra Femminile – Serie C, Girone D (6ª giornata)

L’Academy Abatese e il Palermo Women chiudono sull’1-1. A segno Dragotto per le rosanero, che conquistano un punto utile per la classifica.

Primavera – Primavera 2, Girone B (9ª giornata)

Reti inviolate nel match tra Palermo e Monopoli: 0-0 il finale. Una gara equilibrata, caratterizzata da solidità difensiva da entrambe le parti.

Under 19 Femminile – Eccellenza (5ª giornata)

Goleada delle rosanero: 4-0 alla JSL Junior Sport grazie alle doppiette di Tarantino e alle reti di Lo Piccolo e Cicinelli.

Under 17 Maschile – Serie A/B, Girone C (11ª giornata)

Sconfitta casalinga per il Palermo, battuto 1-4 dalla Fiorentina. Di Bertolino l’unico gol rosanero.

Under 17 Femminile – Campionato Allievi, Girone A (4ª giornata)

Vittoria netta del Palermo sull’Unime: 5-1 con doppiette di Cilio e Costa e rete di Ferretti. Prova di forza e continuità.

Under 14 Maschile – Giovanissimi Professionisti U14, Gruppo 8 (4ª giornata)

Prestazione convincente in trasferta: Casarano-Palermo 0-4. A segno Lo Verso, Aiello, Principe e Lo Bosco.

Under 13 Maschile – Giovanissimi Regionale U14, Girone C (3ª giornata)

Pareggio per 2-2 contro il Cus Palermo. Le reti rosanero portano la firma di Schirò e Carini.