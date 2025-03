Frosinone, Partipilo: «Cambio allenatore? Bianco ci ha dato entusiasmo»

Anthony Partipilo, attaccante del Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘TeleUniverso’ per parlare del momento del club ma anche delle migliorie arrivate con il cambio tecnico:

Ultimi risultati vi hanno dato ossigeno?

«Possiamo dire che queste tre vittorie sono state un pochino sofferte. Però, alla fine, quello che conta, è che abbiamo portato a casa dei punti troppo importanti per noi. Credo che questa sia anche una sorta di gratificazione per il percorso che abbiamo intrapreso, dopo aver accumulato tante delusioni e aver fatto tanti sacrifici. E tramite il lavoro soprattutto, è anche giusto che adesso la fortuna giri un po’ anche dalla nostra parte».

Il cambio tecnico ha inciso?

«Il mister dal suo arrivo ci ha dato subito entusiasmo. Ci ha fatto sentire subito importanti o almeno, posso parlare per me, mi ha fatto sentire un giocatore importante per questa squadra. Dentro di noi, a prescindere dal cambio di allenatore, sta a noi apprendere gli insegnamenti. Poi, le cose possono andare bene o male, ma l’importante è lavorare sempre bene, non mollare mai e stare sul pezzo. Abbiamo visto e stiamo vedendo ora che, prima o poi, con i sacrifici i risultati arrivano».