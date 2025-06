Il Frosinone cede Isak Vural al Pisa: trasferimento a titolo definitivo

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Frosinone Calcio ha annunciato la cessione di Isak Vural al Pisa Sporting Club. Il giovane centrocampista svedese, classe 2006, lascia dunque il club ciociaro per intraprendere una nuova avventura in Toscana.

Di seguito la nota del club:

> “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Pisa Sporting Club 1909 per la cessione del calciatore Isak Vural. Il centrocampista, classe 2006, si trasferirà a titolo definitivo.”

Vural, arrivato con grandi aspettative, non ha trovato molto spazio nella prima squadra del Frosinone, ma ora avrà l’occasione di crescere e rilanciarsi in un progetto ambizioso come quello del Pisa, pronto a puntare forte sul suo potenziale.

Restano da conoscere eventuali dettagli economici dell’operazione, ma l’ufficialità conferma un’altra mossa interessante sul mercato della Serie B.