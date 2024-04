Ex rosa, Foschi: «Esonero Corini dispiace. Grosso? Innamorato di Palermo, sogna di tornare»

L’ex ds rosanero Rino Foschi ha parlato a “TMW” in merito al cambio tecnico in casa Palermo.

Ecco le sue parole:

«Corini? Al Palermo da calciatore ci ha portati in Serie A, in Europa, ha fatto tutto quello che doveva fare. Come allenatore lo stimo molto, per quanto riguarda l’esonero capisco la società, è successo anche a me di dover cambiare tecnico per il rush finale. Se ho sentito Corini? Non ancora. Ma certamente mi dispiace. A Palermo l’hanno pensata così e li capisco. So quanto bene vuole Eugenio a Palermo e al Palermo, è messo peggio di me. A quella maglia ci tiene tantissimo. Grosso? So che è innamorato di Palermo, ne abbiamo parlato tante volte. Il suo sogno un domani è quello di tornare, probabilmente pensava ad una Serie A. Entrare in corsa e al posto di Corini…posso immaginare la sua titubanza. Forse la chiamata è arrivata al momento sbagliato. Mignani? Lo conosco poco. Non posso giudicarlo».