Stemperini: «Ranocchia giocatore da serie A, col Palermo può fare il salto»

Intervistato a “TvPlay” Sandro Stekmperini, operatore di mercato che segue le procure anche del centrocampista rosanero Filippo Ranocchia ha rilasciato le seguenti parole:

«Non credo che Ranocchia abbia rimpianti. È arrivato a Palermo, l’ho seguito con attenzione e sta facendo benissimo. È molto convinto della scelta fatta e ponderata col suo agente perché aveva tante richieste dalla Serie A, ma il Palermo ha investito tanto su di lui e se un club importante fa così non ci si deve tanto pensare. È un giocatore veramente forte per me da club importante di Serie A. Col tempo lo dimostrerà, ma la Palermo la piazza ideale per fare quel salto che mancava».