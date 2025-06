Ex rosa, Di Gennaro: «Una piazza come Bari deve provare a lottare per salire in A»

Davide Di Gennaro, ex centrocampista che conosce bene l’ambiente biancorosso, ha analizzato il momento attuale del Bari e le ipotesi sul nuovo allenatore dopo l’addio a Longo. Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, le sue parole sono state riprese da labaricalcio.it.

«La figura del giocatore è completamente diversa da quella dell’allenatore. Oggi bisogna essere sempre aggiornati. Nesta ha uno status importante per quello che ha fatto in carriera, e inizialmente questo può aiutare. Ma poi contano solo le competenze e ciò che trasmetti. Nesta allena da più tempo rispetto ad Abate, ha grande personalità e soprattutto voglia di riscatto dopo l’esperienza negativa a Monza».

Di Gennaro ha poi offerto un’analisi sincera sull’ambiente Bari:

«È una piazza bella, ma complicata. Dopo la mancata promozione contro il Cagliari qualcosa si è rotto. Le aspettative sono rimaste alte, ma si è naufragati sotto il peso di quella delusione. Si è ripartiti con un nuovo progetto, ma in Serie B non è mai facile costruire squadre competitive. I tifosi non possono accontentarsi di un campionato anonimo: il Bari deve almeno lottare per tornare in Serie A».

In attesa della decisione della società, il confronto tra Nesta e Abate resta acceso. L’esperienza, secondo Di Gennaro, potrebbe essere l’elemento decisivo per rilanciare una squadra ancora segnata da un passato recente doloroso.