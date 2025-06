Modena: il capitano Antonio Pergreffi rinnova fino al 2026

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Modena ha blindato il suo capitano. Antonio Pergreffi ha rinnovato il contratto con la società gialloblù fino al 2026, confermandosi leader e punto di riferimento dello spogliatoio anche per le prossime stagioni.

Classe 1988, Pergreffi è ormai una colonna della difesa modenese, apprezzato per carisma, continuità e senso di appartenenza. Il rinnovo testimonia la fiducia reciproca tra il giocatore e la dirigenza, in vista dei prossimi obiettivi in Serie B.