Ex rosa: Caserta vicinissimo alla panchina dell’Arezzo

Fabio Caserta potrebbe ripartire dall’Arezzo. Come riporta La Nazione, nell’ultimo week-end la trattativa ha subito un’accelerazione anche se ancora ci sono un po’ di dettagli da sistemare. Un suo eventuale arrivo significherebbe alzare l’asticella degli obiettivi in maniera sensibile. Per arrivare all’ex Cosenza servirà uno sforzo economico importante, ma evidentemente Manzo ha dato il via libera. L’obiettivo del club toscano è di tornare in Serie B il prima possibile: per raggiungerla è pronto un progetto ambizioso che permetterebbe di arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni.

