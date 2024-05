Palermo Futsal Club, non basta la rimonta: finale all’Atletico Campobello

Dopo ben 28 partite giocate tra campionato, coppa provinciale e fase regionale, termina la stagione della formazione allenata da mister Natale Gentile. Il palmarés della squadra rosanero li ha visti mettere in bacheca con largo anticipo la vittoria del campionato e trionfare nella coppa provinciale. Si è, invece, infranto il sogno coppa regionale, alla luce della sconfitta contro un ottimo Atletico Campobello con il risultato di 2-3.

Primo tempo

Inizio subito in salita per il Palermo Futsal Club: la compagine in maglia gialla sfida subito l’estremo difensore Perdichizzi con la doppia conclusione di Incorvaia. I rosanero rispondono con La Fiura che trova solo il calcio d’angolo. La partita si sblocca grazie alla triangolazione Incorvaia-Caltagirone, con quest’ultimo che spedisce il pallone in porta. I rosanero cercano di rispondere ma Iacolino firma lo 0-2 approfittando di un buco difensivo su rimessa laterale. Piove sul bagnato in casa rosanero: dopo un’ottima parata Perdichizzi, unico portiere in distinta, chiede il cambio per un problema muscolare. Al suo posto Leto, di ruolo laterale che, però, risulterà tra i migliori in campo.

Secondo tempo

Mister Gentile nello spogliatoio tocca le corde giuste e schiera la squadra fin da subito molto più offensiva. Si rivedono in campo La Fiura e Gennaro, con Lopes e Chinnici a chiudere la porta davanti a Leto. La squadra del presidente Pazzaglia torna in partita quando Gennaro realizza una grande sponda per l’ennesima perla di capitan La Fiura. Poco più tardi Chinnici va a vicinissimo al pari con un colpo di testa dopo la conclusione di Gennaro respinta da Termini. Catania spreca da due passi a porta sguarnita la possibilità di pareggiare, ma qualche istante dopo lo stesso calciatore approfitta di un pallone a secondo palo offertogli da Gennaro. Sul risultato di 2-2 il Palermo di mister Gentile ci crede più che mai: Leto chiude la porta con Gennaro e La Fiura che provano a siglare il tris decisivo ma nel finale l’episodio che cambia la sfida. Sesto fallo e tiro libero per l’Atletico Campobello. Si presenta Caltagirone che, nonostante la carta d’idendità suggerisca solamente 2004, fredda il rientrante Perdichizzi con un destro preciso in buca d’angolo. La stagione del Palermo Futsal Club termina con tanto rammarico per aver visto sfumare il sogno, dopo una grande rimonta, negli ultimi istanti di gara. I calciatori allenati da mister Gentile, adesso, si godranno le meritate vacanze. Si attende l’inizio della nuova stagione…