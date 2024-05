Frederic Massara riparte dalla Ligue1. Come riporta l‘Equipe il direttore sportivo ha raggiunto un accordo contrattuale con il Rennes. Il dirigente, reduce dall’esperienza al Milan terminata nell’estate 2023, si metterà nuovamente in gioco con il club francese, il quale ha battuto la concorrenza del Lens. Massara avrebbe già iniziato a lavorare sulla definizione della rosa per la prossima stagione. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

