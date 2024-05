L’ex rosanero Enzo Maresca sempre più verso la panchina del Chelsea.

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale dopo l’addio di Pochettino il Chelsea è in chiusura in queste ore per il nuovo allenatore. Si tratta di Enzo Maresca, fresco vincitore della Championship con il Leicester. La trattativa tra l’allentatore italiano ed i Blues è vicina alla chiusura. Per la fumata bianca mancano solamente gli ultimi dettagli.