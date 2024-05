TMW: “Palermo, niente riscatto per Henderson. Ritorno al Milan anche per Chaka Traoré”

Terminato il campionato di B, in modo deludente per il Palermo, arrivano i primi addii alla maglia rosanero.

Come riportato da Alessio Alaimo su “TMW” il club siciliano avrebbe già deciso di non riscattare sia Liam Henderson, centrocampista scozzese arrivato in prestito la scorsa estate dall’Empoli che Chaka Traoré, esterno offensivo classe 2004 prelevato lo scorso gennaio dal Milan e capace di scendere in campo in 12 occasioni di cui solo una dal primo minuto.