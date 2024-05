Bocalon: «Semifinale playoff? Ho visto un Venezia andare a velocità doppia rispetto al Palermo»

Intervistato da “Il Gazzettino” l’ex attaccante del Venezia, Riccardo Bocalon, il quale ha parlato in merito alla finale conquistata dal Venezia e la vittoria contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«La partita di ritorno l’ho guardata in televisione, ovviamente seguo regolarmente tutto del Venezia. Vedere un Penzo così magico mi ha fatto venire la pelle d’oca, pagherei di mio per giocare solo 5′ in un clima cosi. Ho visto un Venezia andare a velocità doppia rispetto al Palermo, un avversario sulla carta più forte con gente abituata a vincere campionati dalla B alla A. Come il Palermo anche la Cremonese avrebbe qualcosa in più, poi avendoci giocato conosco il grande trasporto dei loro tifosi. Contro i siciliani sembrava che fosse il Venezia a dover rimontare, invece era il contrario: ecco, mantenendo questo spirito e giocando per vincere senza fare calcoli tutto è possibile. Tocchiamo ferro, le finali bisogna vincerle e non giocarle e un episodio può cambiare il destino in un secondo, però anche tre anni fa partivamo da sfavoriti contro avversarie che avevano speso il doppio e calciatori più blasonati, eppure…».