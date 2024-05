Playoff Serie B: multa per Catanzaro e Venezia, due giornate a Brignola. Le decisioni del Giudice Sportivo

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega B rende noto il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gare di ritorno dei playoff di B.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della semifinale ritorno playoff sostenitori delle Società Catanzaro, Cremonese e Venezia hanno, in violazione

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso

della gara, lanciato due petardi e un accendino sul terreno di giuoco e, nel recinto di

giuoco, un petardo e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori lanciato un

fumogeno sul terreno di giuoco che causava il ritardo dell’inizio della gara di circa un

minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRIGNOLA Enrico (Catanzaro): per avere, al 18° del secondo tempo, rivolto al

Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

ANTONINI LUI Matias (Catanzaro)

DI FRANCESCO Federico (Palermo)

JENSEN Simon Graves (Palermo)

POMPETTI Marco (Catanzaro)

TESSMANN Francis Tanner (Venezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

JORONEN Jesse Pekka (Venezia)

ZAMPANO Francesco (Venezia)