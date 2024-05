Coppa Italia 2024/25: il Palermo affronterà la Salernitana. Il tabellone

Con i principali campionati italiano giunti ormai al termine si è delineato quello che sarà il nuovo tabellone della Coppa Italia 2024/25. Il Palermo entrerà in scena ai 32esimi affrontando la Salernitana. Le date devono ancora essere ufficializzate, ma saranno dal 10 al 14 agosto.

Il format della Coppa Italia è sempre intrigante perché mescola squadre di differenti livelli del calcio italiano, creando spesso sorprese e incontri appassionanti. Il Palermo, che inizierà la sua avventura dai 32esimi di finale contro la Salernitana, ha sicuramente una sfida interessante davanti. La Salernitana da poco retrocessa in B.

Se il Palermo dovesse avanzare, il suo percorso non sarà più semplice, dato che potrebbe incontrare la vincitrice del match tra Udinese e Cittadella ai sedicesimi di finale e agli eventuali Ottavi di finali dovrà vedersela con la Lazio. Ogni vittoria in queste fasi può contribuire significativamente al morale e alla coesione della squadra.

Anche il Catania prenderà parte alla competizione iniziando dal turno preliminare e se la vedrà con il Cesena, squadra neopromossa in Serie B. Anche per il Catania questo potrebbe essere un buon test per misurare la propria forma e ambizioni nel torneo. Essendo i rossazzurri dall’altra parte del tabellone rispetto al Palermo, un eventuale derby siciliano in finale sarebbe un evento molto atteso, ricco di storia e rivalità regionale. In alto il tabellone.