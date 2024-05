Resta in Serie A… e torna in Europa: ultimo grande contratto per Candreva | Si presenta per la preparazione dai primi di luglio

Candreva pronto alla sua grande ultima avventura in Serie A dopo la retrocessione. L’obiettivo è tornare in Europa.

Antonio Candreva è retrocesso, insieme alla Salernitana, in Serie B. Non ce l’ha fatta stavolta il trascinatore dei campani a sostenere il peso sulle spalle di una squadra con troppe crepe. Alla quale peraltro non sono mancati certo i giocatori di talento, ma questa è stata una stagione negativa da tanti punti di vista per i granata, anche da quello extra campo.

Uno scenario preoccupante, adesso dopo la retrocessione, per i tanti giocatori di categoria che dovranno decidere se rimanere a Salerno e provare a riportare la squadra subito in Serie A, o accettare le offerte degli altri club per rimanere nella massima categoria.

Tanti i punti interrogativi, nonostante il futuro di Candreva, uno dei leader dello spogliatoio sia dentro che fuori dal campo, potrebbe essere lontano da Salerno. Il giocatore a pochi anni dal ritiro, vorrebbe rimanere in Serie A e firmare il suo ultimo grande contratto nel calcio che conta, magari giocando in Europa.

Candreva non vuole la B: permanenza impossibile

E in questo scenario sembra veramente impossibile la permanenza alla Salernitana. Il giocatore non vuole la Serie B, e ci sono già diverse squadre pronte ad offrirgli un nuovo contratto. Come riportato da Tuttosalernitana negli scorsi mesi, la Lazio si sarebbe fatta avanti per riavere a Roma il suo ex centrocampista.

Una pista, quella del ritorno in biancoceleste che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, soprattutto considerando il futuro fumoso che lo aspetterebbe qualora rimanesse a Salerno. Ecco le novità sul possibile trasferimento alla Lazio.

Lazio-Candreva: ritorno possibile

Secondo quanto si apprende da Lalaziosiamoni.it, il giocatore si sarebbe proposto alla Lazio in queste ore. La voglia di ritornare nella Capitale per Candreva, uno da 151 presenze in biancocelste e 41 gol, sarebbe riaccolto a 8 anni dal suo addio come un eroe in patria.

Un ritorno sembra lo scenario più probabile, anche se adesso la palla passerà alla proprietà. L’ultima parola probabilmente spetterà a Tudor, visto che il trasferimento sarebbe praticamente a costo zero. Il valore di mercato di Candreva non supera i cinque milioni e il suo contratto con i granata è in scadenza nel 2025. Il nuovo allenatore dovrà adesso valutare e decidere, se riabbracciare alla Lazio un veterano, o dire al club di chiudere le porte in faccia a Candreva.