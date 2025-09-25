Europa League: l’Aston Villa piega il Bologna, sconfitta di misura per i rossoblù. Tutti i risultati finali
La serata di Europa League ha regalato risultati sorprendenti e confermato l’equilibrio di molti incontri. L’Aston Villa ha conquistato i tre punti in casa contro il Bologna grazie a un gol decisivo, mentre il Lione e il Genk hanno espugnato rispettivamente Utrecht e Rangers, dimostrando precisione e freddezza negli attimi chiave.
Non sono mancati i colpi di scena: il Panathinaikos ha travolto lo Young Boys con un netto 4-1 in trasferta, mentre Ferencváros e Plzeň si sono spartiti la posta in palio con un pareggio combattuto. Anche Porto e Stoccarda hanno portato a casa vittorie importanti, con il Celta Vigo e il Salisburgo che hanno lottato fino all’ultimo ma sono stati costretti ad arrendersi.
Una serata intensa, che conferma come la fase a gironi dell’Europa League sia pronta a riservare sorprese e risultati inaspettati fino all’ultima giornata.
Risultati della serata
Aston Villa 1-0 Bologna
Ferencváros 1-1 Plzeň
Rangers 0-1 Genk
Salzburg 0-1 FC Porto
Stoccarda 2-1 Celta Vigo
Utrecht 0-1 Lione
Young Boys 1-4 Panathinaikos