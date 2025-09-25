Europa League: l’Aston Villa piega il Bologna, sconfitta di misura per i rossoblù. Tutti i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

La serata di Europa League ha regalato risultati sorprendenti e confermato l’equilibrio di molti incontri. L’Aston Villa ha conquistato i tre punti in casa contro il Bologna grazie a un gol decisivo, mentre il Lione e il Genk hanno espugnato rispettivamente Utrecht e Rangers, dimostrando precisione e freddezza negli attimi chiave.

Non sono mancati i colpi di scena: il Panathinaikos ha travolto lo Young Boys con un netto 4-1 in trasferta, mentre Ferencváros e Plzeň si sono spartiti la posta in palio con un pareggio combattuto. Anche Porto e Stoccarda hanno portato a casa vittorie importanti, con il Celta Vigo e il Salisburgo che hanno lottato fino all’ultimo ma sono stati costretti ad arrendersi.

Una serata intensa, che conferma come la fase a gironi dell’Europa League sia pronta a riservare sorprese e risultati inaspettati fino all’ultima giornata.

Risultati della serata 

Aston Villa 1-0 Bologna

Ferencváros 1-1 Plzeň

Rangers 0-1 Genk

Salzburg 0-1 FC Porto

Stoccarda 2-1 Celta Vigo

Utrecht 0-1 Lione

Young Boys 1-4 Panathinaikos

