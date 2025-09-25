Coppa Italia: il Torino vince 1-0 in casa, Pisa eliminato

Il Torino ha conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia battendo 1-0 il Pisa in un match combattuto fino all’ultimo minuto. Il gol decisivo è arrivato al 9’ grazie a Cesare Casadei, che ha finalizzato di testa un cross di Cyril Ngonge, regalando ai granata il vantaggio che sarebbe risultato determinante.

La partita è stata caratterizzata da numerose occasioni da entrambe le parti, con Torino protagonista di molte azioni offensive, tra cui tiri di Marcus Pedersen e Adrien Tameze, e diversi corner battuti senza esito. Il Pisa ha provato a reagire, sfiorando il gol con Lorran e con alcune conclusioni dalla distanza, ma il portiere Alberto Paleari e la difesa granata hanno mantenuto inviolata la porta.

Nel finale, il Torino ha gestito il possesso e sfruttato calci piazzati e corner, mostrando solidità difensiva e concentrazione nonostante alcuni momenti di tensione e lievi infortuni, come quelli di Marcus Pedersen e Kristjan Asllani. Il Pisa, pur mettendo pressione nei minuti conclusivi, non è riuscito a trovare la rete del pareggio