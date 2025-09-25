Serie C Girone A: pari beffa per il Novara. Vincono Vicenza e Lecco. Risultati finali e classifica aggiornata
La 6ª giornata del Girone A di Serie C regala emozioni e risultati pesanti in ottica classifica. Tra rimonte, conferme e colpi esterni, la serata ha delineato un quadro sempre più equilibrato.
Brescia-Novara 1-1
Sembrava fatta per il Novara, avanti dal 10’ con Da Graca. Ma il Brescia non ha mollato e in pieno recupero, al 97’, è arrivato il pari firmato Cazzadori. Un gol che lascia l’amaro in bocca agli ospiti e che rilancia il morale delle Rondinelle.
Dolomiti Bellunesi-Vicenza 1-2
Partenza forte dei padroni di casa con il vantaggio di Alcides al 9’. Ma il Vicenza non si è arreso: Rauti prima ha firmato il pari nel recupero del primo tempo (45’+3’), poi ha completato la rimonta al 64’, regalando tre punti preziosi ai biancorossi.
Inter U23-Triestina 2-0
Bella prova della formazione nerazzurra che ha indirizzato subito la partita con il gol di Topalovic al 14’. Nel finale è arrivato anche il raddoppio di Kamate all’81’, che ha chiuso definitivamente i conti contro una Triestina spenta.
Pro Vercelli-Lecco 0-1
Vittoria esterna di carattere per il Lecco, che al 24’ ha trovato la rete decisiva con Sipos. La Pro Vercelli ha provato a reagire, ma senza riuscire a ribaltare il risultato.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 16
Lecco – 16
Brescia – 13
Inter U23 – 11
Alcione Milano – 11
Pergolettese – 10
Pro Vercelli – 9
Renate – 8
Virtus Verona – 8
AlbinoLeffe – 8
Arzignano – 7
Trento – 6
Lumezzane – 6
Ospitaletto – 5
Novara – 5
Giana Erminio – 5
Dolomiti Bellun – 4
Cittadella – 4
Pro Patria – 2
Triestina – -12