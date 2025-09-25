Serie C Girone A: pari beffa per il Novara. Vincono Vicenza e Lecco. Risultati finali e classifica aggiornata

La 6ª giornata del Girone A di Serie C regala emozioni e risultati pesanti in ottica classifica. Tra rimonte, conferme e colpi esterni, la serata ha delineato un quadro sempre più equilibrato.

Brescia-Novara 1-1

Sembrava fatta per il Novara, avanti dal 10’ con Da Graca. Ma il Brescia non ha mollato e in pieno recupero, al 97’, è arrivato il pari firmato Cazzadori. Un gol che lascia l’amaro in bocca agli ospiti e che rilancia il morale delle Rondinelle.

Dolomiti Bellunesi-Vicenza 1-2

Partenza forte dei padroni di casa con il vantaggio di Alcides al 9’. Ma il Vicenza non si è arreso: Rauti prima ha firmato il pari nel recupero del primo tempo (45’+3’), poi ha completato la rimonta al 64’, regalando tre punti preziosi ai biancorossi.

Inter U23-Triestina 2-0

Bella prova della formazione nerazzurra che ha indirizzato subito la partita con il gol di Topalovic al 14’. Nel finale è arrivato anche il raddoppio di Kamate all’81’, che ha chiuso definitivamente i conti contro una Triestina spenta.

Pro Vercelli-Lecco 0-1

Vittoria esterna di carattere per il Lecco, che al 24’ ha trovato la rete decisiva con Sipos. La Pro Vercelli ha provato a reagire, ma senza riuscire a ribaltare il risultato.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 16

Lecco – 16

Brescia – 13

Inter U23 – 11

Alcione Milano – 11

Pergolettese – 10

Pro Vercelli – 9

Renate – 8

Virtus Verona – 8

AlbinoLeffe – 8

Arzignano – 7

Trento – 6

Lumezzane – 6

Ospitaletto – 5

Novara – 5

Giana Erminio – 5

Dolomiti Bellun – 4

Cittadella – 4

Pro Patria – 2

Triestina – -12