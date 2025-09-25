Empoli fuori dalla Coppa Italia, Pagliuca guarda avanti: «Ora conta solo la Serie B»

Dopo il pesante ko di Pescara in campionato e la successiva eliminazione in Coppa Italia per mano del Genoa (3-1), l’Empoli guarda avanti. A dirlo è stato il tecnico Guido Pagliuca, che nel post gara ha provato a voltare pagina: «Il nostro focus è sulla Carrarese. Dobbiamo crescere ma ho dei ragazzi top che cresceranno».

L’allenatore azzurro ha sottolineato come non esista una formazione titolare: «Qui non c’è una squadra di riserve, tutti possono giocare interpretando quello che si vuole. Per giocare a calcio serve anche il coraggio».

Pagliuca ha poi evidenziato le difficoltà di un avvio complicato: «Non abbiamo potuto lavorare dal 9 luglio con continuità, la squadra al completo l’ho avuta solo alla terza di campionato. Al momento non c’è un’identità chiara, e mi spiace perché a Empoli avrei voluto portarla. Ma grazie ai ragazzi vedo grande impegno e ho fiducia per le prossime gare».