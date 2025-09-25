Collovati: «Palermo e Venezia le più forti in B. Sampdoria sorpresa negativa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2025

Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale e protagonista con le maglie di Inter, Milan, Udinese e Roma, ha parlato ai microfoni del programma sportivo El Diez – no fue evasor su TvLuna.it, soffermandosi sul campionato di Serie B e non solo.

«Vedo Palermo e Venezia tra le più forti, mentre per quanto riguarda le altre: molto equilibrio nella zona alta della classifica. Difficile dirtelo perché la Serie B riserva sorprese e una di queste in negativo è la Samp», ha dichiarato Collovati, indicando blucerchiati come delusione della prima parte di stagione.

