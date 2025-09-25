Europa League: Aston Villa avanti all’intervallo sul Bologna. I risultati parziali
Serata di Europa League che vede protagonista anche il Bologna, unica italiana in campo oggi: i rossoblù chiudono il primo tempo sotto di un gol sul campo dell’Aston Villa. Dopo i primi 45 minuti, spiccano anche i vantaggi di Plzen e soprattutto del Panathinaikos, dominante a Berna contro lo Young Boys.
I risultati all’intervallo
Aston Villa-Bologna 1-0
Ferencvaros-Plzen 0-1
Rangers-Genk 0-0
Salzburg-FC Porto 0-0
Stoccarda-Celta Vigo 0-0
Utrecht-Lione 0-0
Young Boys-Panathinaikos 1-3
Partite ancora tutte aperte, ma con il Panathinaikos già lanciato verso una serata da protagonista. Attesa ora per le riprese, che potrebbero cambiare gli equilibri di un turno di Europa League ancora tutto da vivere.