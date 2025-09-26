Euro 2032, Gravina: «Grazie ad Abodi per la nomina di Sessa, figura di alto profilo»

La designazione di Massimo Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032 continua a suscitare reazioni positive nel mondo dello sport. A commentare la notizia è stato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Gabriele Gravina, che in una dichiarazione all’ANSA ha espresso soddisfazione per la scelta.

«È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l’intero Paese», ha dichiarato Gravina, sottolineando come l’esperienza di Sessa rappresenti una garanzia per il futuro delle infrastrutture sportive.

Il numero uno della Figc ha aggiunto di essere «convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello».

Gravina ha quindi voluto ringraziare il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha avanzato la proposta della nomina, definendo l’ingegnere Sessa «una personalità di così alto profilo».