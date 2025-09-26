Euro 2032, Massimo Sessa nominato commissario straordinario per gli stadi

L’Italia si prepara a uno degli appuntamenti sportivi più attesi del prossimo decennio. In vista del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell’ingegner Massimo Sessa come commissario straordinario per gli stadi. La proposta è stata avanzata al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nell’ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, dedicato all’organizzazione di grandi eventi sportivi.

La nomina dovrà ora passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, come indicato dalla normativa, prima di entrare ufficialmente in vigore.

L’ingegner Sessa sarà chiamato a coordinare e supportare tutte le attività legate agli interventi infrastrutturali necessari per accogliere al meglio l’Europeo. Il compito riguarda in particolare la modernizzazione e l’adeguamento degli stadi italiani che ospiteranno le partite del torneo.

Attuale presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo organo tecnico consultivo dello Stato, Sessa porta con sé una lunga esperienza maturata come Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sua nomina rappresenta un passo fondamentale per garantire tempi certi e qualità negli interventi, in un percorso che dovrà coniugare esigenze sportive, sicurezza degli impianti e sostenibilità delle opere.