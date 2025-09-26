Serie B, Juve Stabia avanti 2-0 a Catanzaro dopo i primi 45’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Primo tempo a tinte bianche nel match di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia, con gli ospiti avanti 2-0 all’intervallo.

Dopo un avvio aggressivo delle Vespe, la gara si è sbloccata al 21’ con il rigore trasformato da Alessandro Gabrielloni, glaciale nel battere Pigliacelli. Pochi minuti più tardi il Catanzaro ha sfiorato il pareggio su un episodio dubbio: il rigore concesso per un contatto in area su Cassandro è stato poi trasformato in semplice punizione dal VAR.

Il colpo del raddoppio è arrivato al 44’, con Lorenzo Carissoni bravo a sfruttare l’assist in profondità dello stesso Gabrielloni e a firmare il 2-0. Catanzaro generoso ma poco lucido negli ultimi metri, mentre la Juve Stabia si è mostrata compatta, organizzata e letale nelle ripartenze.

