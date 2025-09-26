VERSTAPPEN PASSA ALLA FERRARI: è ufficiale | Inizia subito, dalla prossima gara in programma

Il super campione potrebbe cambiare squadra.

Max Verstappen si è affermato come uno dei piloti più dominanti della Formula 1 negli ultimi anni. Dall’esordio in Red Bull Racing nel 2016, il giovane olandese ha rapidamente conquistato attenzione e rispetto, vincendo il suo primo Gran Premio in Spagna a soli 18 anni, diventando il più giovane vincitore nella storia della F1. Negli ultimi tre campionati ha confermato il suo talento, conquistando titoli mondiali consecutivi grazie a una combinazione di velocità pura, aggressività in pista e grande capacità strategica.

I risultati di Verstappen non si limitano ai titoli: ha accumulato numerose vittorie, podi e pole position, stabilendo record di precocità e consistenza. La sua presenza ha reso ogni gara una sfida intensa per i rivali, costringendo Mercedes, Ferrari e altri top team a sviluppare costantemente vetture più performanti. La sua capacità di gestire la pressione e adattarsi a ogni condizione di gara lo distingue dai colleghi.

L’impatto di Verstappen sulla F1 va oltre i risultati: ha contribuito a riportare l’interesse globale per il campionato, soprattutto in Olanda, con una crescita enorme di fan e sponsor. La sua guida spettacolare, caratterizzata da sorpassi audaci e decisioni coraggiose, ha reso le gare più imprevedibili e avvincenti, influenzando il modo in cui i giovani piloti si preparano e si approcciano alle corse.

Verstappen rappresenta un punto di svolta per la Formula 1 moderna: combina talento, determinazione e carisma, diventando non solo un campione in pista, ma anche un’icona globale del motorsport. La sua presenza promette di dominare la scena ancora per diversi anni.

Verstappen debutta in GT3 al Nürburgring

Il tanto atteso annuncio è arrivato: Max Verstappen correrà al Nürburgring-Nordschleife questo fine settimana al volante della Ferrari 296 GT3, partecipando al nono round della serie NLS, la 57ª ADAC “Barbarossapreis”. L’olandese, che prima del GP di Baku aveva ottenuto il Permit A dopo due giorni di prove sul mitico anello nord del tracciato tedesco, farà il suo esordio su una GT3 affiancato da Chris Lulham, compagno nel Verstappen.com Racing nel GT World Challenge e vincitore della classe Gold lo scorso weekend a Valencia.

La gara, della durata di 4 ore, rappresenta un’occasione importante per Verstappen: dopo il via libera ricevuto dalla Red Bull, come confermato da Helmut Marko a Baku, potrebbe essere una preparazione in vista di una possibile partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring nel 2026, sogno più volte espresso dal pilota olandese.

Sfida al top e curiosità sul Ring

Verstappen sarà in lotta con i migliori in pista, dopo aver già fatto parlare di sé quando, sotto lo pseudonimo di Franz Hermann, sembrava aver battuto il record di categoria al Ring durante una sessione di test. La sua presenza accende l’attesa degli appassionati, curiosi di vederlo all’opera su una vettura GT3.

Sono 110 le vetture al via tra tutte le classi, con il via fissato alle 12.00 di sabato 27 settembre. La gara promette spettacolo, con Verstappen pronto a mettersi alla prova su uno dei circuiti più iconici e impegnativi del mondo.