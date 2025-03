Escl. Palermo, Brunori ha firmato il rinnovo: manca solo l’annuncio del club

Palermo-Brunori: ancora insieme.

Dopo il via libera da Manchester, è arrivata — secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com — la tanto attesa firma sul contratto che legherà il capitano rosanero ancora al club siciliano.

Matteo Brunori è senza dubbio il calciatore che più ha segnato, fin qui, il nuovo corso del Palermo targato City Football Group, e adesso si appresta a prolungare ambizioni e obiettivi. Il contratto è stato esteso fino al 2028, un anno in più rispetto alla scadenza attuale, e si attende soltanto l’annuncio ufficiale del club di viale del Fante.

LA FIRMA IN UNA STAGIONE TURBOLENTA

Non è di certo la miglior stagione, finora, né per Brunori né per il Palermo. Il girone d’andata lo ha visto spesso fuori dalle prime scelte di Alessio Dionisi, che gli ha preferito Henry o Le Douaron. La storia in rosanero sembrava dunque avviata verso un epilogo, con il numero 9 sempre più lontano dalla Sicilia — probabilmente contro il suo volere.

Tutto cambia, però, con l’addio di Morgan De Sanctis: Brunori ritrova il campo, la fascia da capitano e anche i gol. Si riprende il Palermo, che tuttavia continua a faticare a spiccare il volo. L’attaccante prosegue comunque la sua rincorsa al primato nella classifica marcatori di tutti i tempi del club, che vede ancora in testa Fabrizio Miccoli (con le dovute proporzioni).

Il tempo, però, adesso gioca dalla sua parte. Matteo Brunori continuerà a trascinare i rosanero, si spera, fino alla Serie A. Un sospiro di sollievo anche per i tifosi, che potranno godersi il proprio bomber ancora per molto tempo.