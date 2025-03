Longo presenta Carrarese-Bari: «Manca coraggio? Chi lo dice guarda altre partite»

A due giorni dalla sfida tra Carrarese e Bari, è intervenuto l’attuale tecnico dei pugliesi Longo per presentare la sfida:

«Sosta? Dovevamo differenziare i lavori e i recuperi. Speravo meglio, non recuperiamo Lella. Stiamo cercando di recuperare Lasagna, che ha lavorato in differenziato. Qualcuno che aveva bisogno di lavorare in maniera più importante ha avuto l’influenza. Recuperiamo Tripaldelli, Bellomo è influenzato e va valutato. Benali è recuperato. Carrarese? È un campo sintetico, dovremo essere bravi ad adattarci nel fare la partita che vogliamo fare. Cambia il contesto, ma non deve cambiare il nostro atteggiamento. Sappiamo che ambiente troveremo, una squadra organizzata che ha molta intensità e che sa strae in campo. Stanno facendo un campionato egregio, sarà la tipica partita di B. Mi manca coraggio? Non ho da dire nulla. So cosa dico. Aggrediamo alto, giochiamo a tutto campo. Osare e coraggio sono parole che dico sempre a tutti i miei calciatori, forse chi lo dice guarda altre partite».