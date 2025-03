Grosso alla vigilia di Sassuolo-Reggiana: «Avversario brillante, con belle caratteristiche»

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Reggiana, è intervenuto l’attuale tecnico dei neroverdi Fabio Grosso per presentare la sfida:

«La squadra sta bene, quelli che stanno bene sono operativi, chi è fuori cercheremo di recuperarlo il prima possibile. Ci siamo preparati per fare le cose giuste pensando a un appuntamento bello che abbiamo, senza pensare troppo lontano, per provare a essere protagonisti. Noi siamo di campo, ci piace il campo, proviamo a fare le cose migliori sotto quel punto di vista senza farci distrarre da altri discorsi che ci sono stati, ne siamo al corrente, ma come succede sempre in tutte le controversie c’è uno scambio di opinioni e vedute differenti, poi nello sport o nella vita, sono sempre le regole che valgono e devono essere seguite. Noi ci concentriamo su quello che è in nostro controllo, sul terreno di gioco, cercando di fare cose buone contro un avversario che ha delle belle qualità. Reggiana? In una partita di calcio tutte le avversarie ci hanno creato problemi, poi bisogna cercare di trovare soluzioni insieme, per mettere sul campo che sono le nostre qualità sapendo resistere a quelle degli avversari. È un avversario brillante, con belle caratteristiche, che ha dato del filo da torcere a tanti avversari e sicuramente in una situazione di classifica forse diversa rispetto a quello che meriterebbero con le prestazioni, e questi sono tutti campanelli d’allarme per noi che conosciamo benissimo e non saremo sorpresi perché le cose le conosciamo e dovremo cercare di fare una grande partita per ottenere un bel risultato, che è quello che vogliamo».