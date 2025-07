Escl. Ag. Corona: «Giocherà in B. In questo momento Inzaghi…»

«Corona? Giacomo ha iniziato il ritiro con la voglia e la determinazione per provare ottenere una conferma. Lui è giovane ma anche reduce da una stagione nella quale ha fatto bene, distinguendosi anche a suon di reti ed è giusto che Inzaghi lo possa valutare da vicino. Poi verrà presa una decisione insieme al Palermo, tenendo sempre in considerazione il fatto che le richieste per Corona non mancano. Adesso è felice e sereno perché comunque vada quest’anno, che rimanga a Palermo o si misuri con un’altra realtà, per lui sarà un successo».

Queste le riflessioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Claudio Vigorelli, agente del giovane attaccante del Palermo Giacomo Corona.

Ieri c’è stato anche un siparietto con Inzaghi. Sfruttare i consigli di un grande ex attaccante potrebbe portare il ragazzo a decidere di restare anche senza la presenza di certezze sul suo possibile impiego?

«Questo sarà anche oggetto di valutazione ma è chiaro che per Giacomo questa è una situazione ideale. Inzaghi infatti, oltre a essere un bravo allenatore, è stato anche un grande attaccante e quindi da lui può ottenere i consigli più giusti. Questa considerazione si può estendere anche alla possibilità che ha il ragazzo di allenarsi con campioni del calibro di Brunori e Pohjanpalo».

Juve Stabia, Cesena ma anche alcune formazioni di Serie C. In caso di partenza potrebbe nuovamente misurarsi con un campionato diverso dalla Serie B?

«Posso assicurare che Corona l’anno prossimo si misurerà con il campionato cadetto. Ci sono diverse squadre che lo hanno messo nel mirino, con progetti importanti che lo attendono nel caso in cui non dovesse arrivare per quest’anno la conferma in rosanero».

La grande fiducia dei tifosi nei confronti di Corona è uno degli aspetti che gratificano il ragazzo?

«Assolutamente sì, considerando le sue origini palermitane e il posto particolare che occupano i colori rosanero nel suo cuore. Affermarsi nella squadra della propria città, del resto, è il sogno di qualsiasi ragazzo».

