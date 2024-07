Escl Ag. Brekalo: «Palermo? Josip pensa solo alla Fiorentina»

«Palermo? In questo momento Brekalo è totalmente concentrato sulla Fiorentina. Non abbiamo ancora parlato nello specifico, ma posso dire che le sue attenzioni sono rivolte a far bene con i viola, con i quali si trova in ritiro. Ho sentito solo delle voci relative a un possibile interesse del Palermo, ma non abbiamo completamente affrontato con il ragazzo argomenti relativi ad altre squadre. Brekalo adesso pensa solo alla Fiorentina». Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Ismet Dizdarevic, agente di Josip Brekalo della Fiorentina, accostato nelle ultime ore al Palermo.

