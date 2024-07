Pescara, Foggia: «Col Palermo non abbiamo parlato solo di Damiani»

Nella serata di ieri, martedì 22 luglio, il nuovo direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, ha parlato ai microfoni di Rete 8 spiegando i possibili intrecci di mercato con il Palermo:

«Con Morgan De Sanctis, collega del Palermo, ho parlato non solo di Damiani ma anche di altri profili in uscita. Buttaro? Il club siciliano vorrebbe tenerlo, ma il ragazzo ha mercato in B. Lucioni? L’ho avuto a Benevento, non ha bisogno di presentazioni, ha vinto tanto e ha grande personalità. Non posso negare l’interesse. Quanto alle altre mosse in entrata, il ritorno di Cangiano sta per concretizzarsi, la trattativa è ormai solo da perfezionare col Bologna. Probabilmente in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B».