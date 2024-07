Dall’Argentina: Gomez non passa le visite mediche, il River adesso chiede un maxi sconto

Nelle ultime ore si è parlato della trattativa momentaneamente arenata tra il City Group e il Velez per Valentin Gomez, il quale non ha superato le visite mediche. Il giocatore sarebbe dovuto trasferirsi in prestito al River Plate, ma l’imprevisto fisico ha bloccato le parti. Come riporta Noticiasargentina.com non è da escludere che il club biancorosso possa comunque portare avanti la trattativa chiedendo molto meno. Il problema medico che ha influenzato il trasferimento di Gómez è stato un lieve infortunio che, se provocasse dolore, richiederebbe un intervento chirurgico e 45 giorni di recupero.

Inoltre Il Vélez dovrà vendere Valentín Gómez o un altro giocatore per stabilizzarsi e pagare nuovi acquisti per oltre 5 milioni di dollari.

Il River gli farà pressione affinché lo prenda per molto meno. Secondo il giornalista Gianluca Poggi si teme che questa situazione sia stata orchestrata.

Vélez debe vender a Valentín Gómez u otro jugador para estabilizarse y pagar las nuevas compras de más de usd 5 millones.

Contaban con ese dinero, y la operación está caída.

River meterá presión para llevárselo por mucho menos.

Desde el club huelen a que esto estaba orquestado. — Gianluca Poggi (@GianluPoggi) July 23, 2024

#ValentínGómez no superó la revisión médica en el Palermo de Italia, por un problema de meniscos, y el City Group desistiría de su compra. Sería una lesión muy menor y el central juega con ella hace mucho tiempo.#River evalúa los pasos a seguir. (Vía @GerGarciaGrova) pic.twitter.com/xuIM95KqT6 — Miguel A. Bertolotto (@MigueBertolotto) July 23, 2024