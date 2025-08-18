Empoli, UFFICIALE: arrivano Obaretin, Lovato e Nasti

Triplo colpo in casa Empoli. Il club toscano nella giornata di oggi ha ufficializzato, con un comunicato sui proprio canali, l’arrivo di tre nuovi giocatori: Nosa Edward Obaretin, Matteo Lovato e Marco Nasti. Il primo, dopo esser stato seguito anche dal Palermo, arriva in azzurro in prestito dal Napoli e, dopo aver disputato la passata stagione con il Bari, è adesso pronto ad una nuova avventura nel campionato cadetto.

Di seguito il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Nosa Edward Obaretin. Nato a Forlì il 26 gennaio 2003, Obaretin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell’estate 2022 passa al Napoli, che lo inserisce nella formazione Primavera con cui disputa 33 gare e segna tre gol. Nella stagione seguente Obaretin si trasferisce al Trento, in Serie C: gioca 33 partite, debuttando nei professionisti il 10 ottobre nello 0-0 contro l’Atalanta Under 23. La prima rete arriva nel match contro la Giana Erminio. L’anno successivo sale in Serie B con il Bari, dove trova spazio con regolarità: saranno 25 le presenze complessive nella stagione 2024/25.”

Dopo aver raggiunto nella passata stagione la promozione in Seria A con il Sassuolo, arriva in azzurro anche Matteo Lovato. Il difensore arriva dalla Salernitana con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Salernitana 1919 per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato”

Il terzo acquisto di giornata per i toscani è quello di Marco Nasti. L’attaccante arriva dalla Cremonese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto della prestazioni sportive calciatore Marco Nasti. Nato a Pavia il 17 settembre 2003, Nasti cresce nel settore giovanile del Milan fino alla formazione Primavera. Nell’estate 2022 il ragazzo passa in prestito al Cosenza in Serie B: alla sua prima stagione con i grandi Marco totalizza 27 presenze e 5 reti tra campionato e playout. L’anno seguente si trasferisce al Bari, disputando in tutto 37 gare con 7 gol e 2 assist. Nel 2024 approda alla Cremonese, con cui nell’ultima annata disputa 28 partite contribuendo alla promozione in Serie A. “