Empoli, UFFICIALE: arrivano Obaretin, Lovato e Nasti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Triplo colpo in casa Empoli. Il club toscano nella giornata di oggi ha ufficializzato, con un comunicato sui proprio canali, l’arrivo di tre nuovi giocatori: Nosa Edward Obaretin, Matteo Lovato e Marco Nasti. Il primo, dopo esser stato seguito anche dal Palermo, arriva in azzurro in prestito dal Napoli e, dopo aver disputato la passata stagione con il Bari, è adesso pronto ad una nuova avventura nel campionato cadetto.

Di seguito il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Nosa Edward Obaretin. Nato a Forlì il 26 gennaio 2003, Obaretin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell’estate 2022 passa al Napoli, che lo inserisce nella formazione Primavera con cui disputa 33 gare e segna tre gol. Nella stagione seguente Obaretin si trasferisce al Trento, in Serie C: gioca 33 partite, debuttando nei professionisti il 10 ottobre nello 0-0 contro l’Atalanta Under 23. La prima rete arriva nel match contro la Giana Erminio. L’anno successivo sale in Serie B con il Bari, dove trova spazio con regolarità: saranno 25 le presenze complessive nella stagione 2024/25.”

Dopo aver raggiunto nella passata stagione la promozione in Seria A con il Sassuolo, arriva in azzurro anche Matteo Lovato. Il difensore arriva dalla Salernitana con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Salernitana 1919 per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato”

Il terzo acquisto di giornata per i toscani è quello di Marco Nasti. L’attaccante arriva dalla Cremonese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto della prestazioni sportive calciatore Marco Nasti. Nato a Pavia il 17 settembre 2003, Nasti cresce nel settore giovanile del Milan fino alla formazione Primavera. Nell’estate 2022 il ragazzo passa in prestito al Cosenza in Serie B: alla sua prima stagione con i grandi Marco totalizza 27 presenze e 5 reti tra campionato e playout. L’anno seguente si trasferisce al Bari, disputando in tutto 37 gare con 7 gol e 2 assist. Nel 2024 approda alla Cremonese, con cui nell’ultima annata disputa 28 partite contribuendo alla promozione in Serie A. “

