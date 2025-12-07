Tuttosport: “Empoli-Palermo, sfida ad alta quota: chi è davvero da A? Le probabili formazioni”

Come analizza Tuttosport, Empoli-Palermo è una partita che pesa molto più dei tre punti: è un test di maturità per due squadre che, a inizio stagione, erano state accreditate come possibili protagoniste per la promozione diretta. Secondo Tuttosport, l’Empoli arriva con maggiore continuità, forte di tre vittorie consecutive e della mano sempre più visibile di Alessio Dionisi, subentrato a Pagliuca a metà ottobre. I toscani hanno ritrovato ordine, intensità e convinzione, segnali che – come sottolinea ancora Tuttosport – rendono la sfida un banco di prova cruciale per misurare la crescita del gruppo.

Il Palermo, ricorda Tuttosport, è invece chiamato a dimostrare che i due 5-0 contro Pescara e Carrarese non siano lampi isolati. Le due trasferte precedenti, tra il ko con la Juve Stabia e il pari con l’Entella, hanno mostrato limiti e fragilità che Filippo Inzaghi vuole definitivamente superare. «Basta parlare di svolte» ribadisce il tecnico, convinto che la sua squadra debba crescere senza caricarsi di pressioni inutili. Sul fronte Empoli, Dionisi chiede continuità e lucidità: «La classifica è corta e non possiamo permetterci distrazioni, ma vogliamo dimostrare il nostro valore».

PROBABILI FORMAZIONI –

EMPOLI (3-4-2-1)

Fulignati

Lovato – Guarino – Obaretin

Ghion – Gerard Yepes – Elia – Moruzzi

Shpendi – Ceesay

Nasti

Allenatore: Dionisi

A disposizione: Perisan, Indragoli, Tosto, Haas, Degli Innocenti, Belardinelli, Carboni, Ilie, Saporiti, Pellegri, Bianchi, Popov

Indisponibili: Curto, Ebuhei, Ignacchiti

Squalificati: nessuno

Diffidati: Yepes

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen

Ceccaroni – Bani – Bereszynski

Augello – Ranocchia – Segre – Pierozzi

Le Douaron – Palumbo

Pohjanpalo

Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Gomis, Balaguss, Veroli, Peda, Diakité, Gomes, Blin, Vasic, Brunori, Corona

Indisponibili: Avella, Bardi, Giovane, Gyasi

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bani

Ore: 17.15

Stadio: Castellani – Computer Gross Arena, Empoli

In TV: Dazn, Prime Video, One Football

Web: tuttosport.com

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Yoshikawa – Barone

Quarto ufficiale: Galipò

VAR: Santoro

AVAR: Paganessi