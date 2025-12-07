Tuttosport: “Empoli-Palermo, sfida ad alta quota: chi è davvero da A? Le probabili formazioni”
Come analizza Tuttosport, Empoli-Palermo è una partita che pesa molto più dei tre punti: è un test di maturità per due squadre che, a inizio stagione, erano state accreditate come possibili protagoniste per la promozione diretta. Secondo Tuttosport, l’Empoli arriva con maggiore continuità, forte di tre vittorie consecutive e della mano sempre più visibile di Alessio Dionisi, subentrato a Pagliuca a metà ottobre. I toscani hanno ritrovato ordine, intensità e convinzione, segnali che – come sottolinea ancora Tuttosport – rendono la sfida un banco di prova cruciale per misurare la crescita del gruppo.
Il Palermo, ricorda Tuttosport, è invece chiamato a dimostrare che i due 5-0 contro Pescara e Carrarese non siano lampi isolati. Le due trasferte precedenti, tra il ko con la Juve Stabia e il pari con l’Entella, hanno mostrato limiti e fragilità che Filippo Inzaghi vuole definitivamente superare. «Basta parlare di svolte» ribadisce il tecnico, convinto che la sua squadra debba crescere senza caricarsi di pressioni inutili. Sul fronte Empoli, Dionisi chiede continuità e lucidità: «La classifica è corta e non possiamo permetterci distrazioni, ma vogliamo dimostrare il nostro valore».
PROBABILI FORMAZIONI –
EMPOLI (3-4-2-1)
Fulignati
Lovato – Guarino – Obaretin
Ghion – Gerard Yepes – Elia – Moruzzi
Shpendi – Ceesay
Nasti
Allenatore: Dionisi
A disposizione: Perisan, Indragoli, Tosto, Haas, Degli Innocenti, Belardinelli, Carboni, Ilie, Saporiti, Pellegri, Bianchi, Popov
Indisponibili: Curto, Ebuhei, Ignacchiti
Squalificati: nessuno
Diffidati: Yepes
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen
Ceccaroni – Bani – Bereszynski
Augello – Ranocchia – Segre – Pierozzi
Le Douaron – Palumbo
Pohjanpalo
Allenatore: Inzaghi
A disposizione: Gomis, Balaguss, Veroli, Peda, Diakité, Gomes, Blin, Vasic, Brunori, Corona
Indisponibili: Avella, Bardi, Giovane, Gyasi
Squalificati: nessuno
Diffidati: Bani
Ore: 17.15
Stadio: Castellani – Computer Gross Arena, Empoli
In TV: Dazn, Prime Video, One Football
Web: tuttosport.com
Arbitro: Dionisi di L’Aquila
Assistenti: Yoshikawa – Barone
Quarto ufficiale: Galipò
VAR: Santoro
AVAR: Paganessi