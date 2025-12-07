Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, le probabili formazioni”
Le probabili formazioni di Empoli-Palermo confermano quanto riportato dal Giornale di Sicilia, che presenta la gara del “Carlo Castellani” come un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, Dionisi punta sulla struttura consolidata del suo 3-4-2-1, un sistema che nelle ultime settimane ha permesso ai toscani di ritrovare continuità, solidità e fiducia.
Il Giornale di Sicilia evidenzia anche come l’Empoli, grazie alle ultime prestazioni, arrivi con entusiasmo a un match che potrebbe ulteriormente rilanciarne le ambizioni. Di contro, il Palermo di Inzaghi cerca conferme dopo il netto successo sulla Carrarese, consapevole che la sfida in Toscana rappresenta un metro di giudizio affidabile sul percorso di crescita.
Secondo il Giornale di Sicilia, la formazione rosanero ripartirà dal blocco che ha convinto nel turno precedente, con il solito 3-4-2-1 e alcune scelte ormai stabilizzate nelle gerarchie dell’allenatore.
PROBABILI FORMAZIONI –
EMPOLI (3-4-2-1)
Fulignati
Obaretin – Guarino – Lovato
Yepes – Ghion – Moruzzi – Elia
Shpendi – Ceesay
Nasti
Allenatore: Dionisi
Panchina:
1 Perisan, 12 Gasparini, 79 Carboni, 29 Tosto, 8 Belardinelli, 6 Degli Innocenti, 32 Haas, 10 Ilie, 70 Saporiti, 90 Konaté, 99 Bianchi, 9 Pellegri, 77 Popov
Squalificati: Nessuno
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen
Bereszynski – Bani – Ceccaroni
Segre – Ranocchia – Augello – Pierozzi
Palumbo – Le Douaron
Pohjanpalo
Allenatore: Inzaghi
Panchina:
1 Gomis, 63 Balaguss, 72 Veroli, 29 Peda, 23 Diakité, 6 Gomes, 28 Blin, 14 Vasic, 9 Brunori, 31 Corona
Squalificati: Nessuno
Arbitro: Dionisi (L’Aquila)
Stadio: Carlo Castellani – Empoli
Orario: 17.15
TV: Dazn, Prime Video