Gazzetta dello Sport: “Empoli-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Empoli-Palermo è molto più di un semplice incrocio di metà dicembre: al Castellani si affrontano due squadre che arrivano da un successo roboante e che, secondo la Rosea, cercano conferme in un momento che può indirizzare la corsa playoff. Il 5-0 al Bari ha rilanciato l’Empoli di Dionisi, mentre il Palermo ha travolto la Carrarese, tornando a offrire segnali di solidità dopo settimane altalenanti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i toscani confermano il 3-4-2-1 che ha dato equilibrio e freschezza negli ultimi turni: Fulignati in porta, Lovato–Guarino–Obaretin in difesa, Elia e Moruzzi ai lati, Yepes e Ghion in mezzo, con Shpendi e Ceesay alle spalle di Nasti. Una struttura che ha ridato continuità e che, come sottolinea la testata, rappresenta oggi uno dei punti di forza della formazione di Dionisi.

Sul fronte rosanero, la Gazzetta dello Sport evidenzia come Inzaghi non intenda toccare l’assetto che ha funzionato contro la Carrarese. Anche il Palermo va verso il 3-4-2-1: Joronen protetto da Ceccaroni, Bani e Bereszynski; in mezzo Ranocchia e Segre, con Augello e Pierozzi sugli esterni; davanti, Palumbo e Vasic a sostegno di Pohjanpalo. L’unico dubbio resta proprio sulla trequarti, dove Le Douaron scalpita dalla panchina.

Come ricorda ancora la Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre arrivano con assenze pesanti, ma con panchine profonde: l’Empoli recupera diversi elementi, mentre il Palermo deve rinunciare a Giovane, Bardi, Avella e Gyasi, con Bani unico diffidato.

Sarà una gara che promette equilibrio e intensità, una di quelle sfide che – conclude la Gazzetta dello Sport – possono incidere sulla percezione tecnica e mentale delle due squadre, anche se il campionato resta lungo e aperto. Il Castellani, come spesso accade, farà da cornice a un test di maturità per entrambe.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI – 3-4-2-1

Fulignati
Lovato – Guarino – Obaretin
Elia – Yepes – Ghion – Moruzzi
Ceesay – Shpendi
Nasti

Panchina: Perisan, Indragoli, Tosto, Haas, Degli Innocenti, Belardinelli, Carboni, Ilie, Saporiti, Pellegri, Bianchi, Popov
Allenatore: Dionisi
Squalificati: nessuno
Diffidati: Yepes
Indisponibili: Curto, Ignacchiti, Ebuehi

PALERMO – 3-4-2-1

Joronen
Ceccaroni – Bani – Bereszynski
Augello – Ranocchia – Segre – Pierozzi
Vasic – Palumbo
Pohjanpalo

Panchina: Gomis, Balaguss, Peda, Diakité, Veroli, Gomes, Blin, Brunori, Corona, Le Douaron
Allenatore: Inzaghi
Squalificati: nessuno
Diffidati: Bani
Indisponibili: Giovane, Bardi, Avella, Gyasi

