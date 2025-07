Corriere dello Sport: “Donati alla Samp, Juve Stabia blindata e l’Avellino sogna Duncan Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Massimo Donati è il nuovo allenatore della Sampdoria: contratto annuale con opzione di rinnovo e staff confermato dal Legnago. A riportarlo è il Corriere dello Sport, in un articolo firmato da Beniamino Pescatore, Massimo Boccucci e Daniele Ciardi, che tracciano il quadro delle principali manovre di mercato in Serie B.

Intensa anche l’attività della Juve Stabia, che prepara il rinnovo per Marco Bellich fino al 2028 per respingere gli assalti dell’Avellino, e conferma il terzino Francesco D’Amore dopo il prestito all’Ascoli. In porta, scelto ancora Kristjan Matoševič, mentre la rosa accoglie anche nuovi rinforzi: Lorenzo Simic dal Maccabi, Giovanni Daffara dalla Juventus Next Gen e Emmanuel Gyabuaa dall’Atalanta.

Il Corriere dello Sport evidenzia come proprio Gyabuaa si unirà ai nuovi compagni dell’Avellino nel ritiro di Rivisondoli, dopo il pre-ritiro a Sturno. Il club irpino, che ha ceduto in prestito Francesco Maisto al Potenza e vede slittare il trasferimento di Alessio Tribuzzi al Vicenza, sogna il colpo Alfred Duncan dal Venezia. In alternativa si monitora Michele Besaggio, ex Brescia.

Nel frattempo, il Cesena ufficializza Matteo Guidi e punta sull’attaccante danese David Gharabaghi Stückler, reduce da 16 gol con la Giana Erminio. Il Frosinone aggiunge altri tasselli: dopo Alen Sherri, arrivano Lorenzo Gori e Gabriele Calvani.

Secondo ancora quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Empoli è tempo di rivoluzioni: Emmanuel Gyasi è ormai destinato a vestire la maglia del Palermo, mentre Saba Goglichidze è conteso da Betis, Pisa e Udinese. Cacace può partire, mentre Grassi potrebbe restare.

Tra le altre operazioni di giornata: la Virtus Entella rinnova fino al 2029 con Stefano Di Mario, lo Spezia cerca di piazzare Joao Moutinho al Jagiellonia, mentre sfuma l’approdo di Reca al Lech. La Carrarese guarda in casa Fiorentina e punta su Rubino e Distefano, la Reggiana chiude con il Milan per Bozzolan, che firma un triennale. Restano sul taccuino i nomi di Satalino e Missori, mentre il giovanissimo Maggiore passa alla Nocerina.