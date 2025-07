Corriere dello Sport: “Il Palermo chiude l’accordo per Gyasi. Adesso Bani e Palumbo”

Salta definitivamente l’affare Elia, il Palermo accelera e stringe per Emmanuel Gyasi. Come riportato dal Corriere dello Sport a firma di Antonio La Rosa, la trattativa per il ritorno in rosanero di Salvatore Elia ha subito una brusca frenata a causa di vecchie pendenze tra l’entourage del calciatore e lo Spezia. La situazione ha irritato la dirigenza rosanero, che ha virato con decisione sul piano B: Gyasi, esterno dell’Empoli nato proprio a Palermo.

Secondo quanto riportato ancora dal Corriere dello Sport, il classe ’94 è a un passo dalla rescissione con il club toscano e si prepara a firmare un biennale con opzione per il terzo anno. Giocatore gradito a mister Inzaghi, Gyasi ha caratteristiche più offensive rispetto a Elia, ma può adattarsi nel ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 o 3-4-2-1. La sua corsa e l’abilità nell’uno contro uno sono qualità che potrebbero fare la differenza nel sistema rosanero.

Nel frattempo, prosegue il lungo tira e molla con il Modena per Antonio Palumbo. Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trattativa è destinata a concludersi positivamente per i siciliani. Il nodo resta la contropartita tecnica, inizialmente individuata in Saric, il quale però non ha accettato il trasferimento. Il Palermo confida comunque di chiudere inserendo un altro giocatore gradito agli emiliani, oltre a un conguaglio economico.

Sul fronte difesa, il nome caldo resta Mattia Bani del Genoa. Il Palermo – si legge ancora sul Corriere dello Sport – vuole far leva sulla volontà del giocatore di trasferirsi nel club rosanero. In alternativa, restano vivi i nomi di Andrea Cistana, attualmente svincolato, e Giorgio Cittadini dell’Atalanta.

Infine, prosegue anche la riorganizzazione dell’area tecnica e sanitaria: tra i nuovi volti figurano Giuseppe Bellistri, preparatore atletico con un passato nel Real Madrid, Marco Bruzzone (ex Atalanta) come medico sociale e Paolo Giordani, specialista nel recupero infortuni. Cresce intanto anche l’entusiasmo dei tifosi: gli abbonamenti sottoscritti hanno già raggiunto quota 7.411.