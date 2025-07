Giornale di Sicilia: “Palermo, per Lund e Pierozzi la stagione della verità. Concorrenza da Serie A”

Da titolari quasi certi a riserve con tanto da dimostrare. Lund e Pierozzi si preparano ad affrontare una stagione diversa, più complicata, dove la concorrenza interna sarà spietata. Come riporta il Giornale di Sicilia, con un articolo firmato da Salvatore Orifici, gli equilibri sulle fasce rosanero sono cambiati radicalmente con gli arrivi di Augello e Gyasi.

Il rendimento del terzino statunitense, si legge sempre sul Giornale di Sicilia, non ha convinto: 33 presenze, di cui 22 da titolare, ma un solo gol, nella sconfitta casalinga con il Cittadella. Troppo poco per un quinto di centrocampo, chiamato a spingere e a incidere. La concorrenza di Augello, reduce da anni importanti in Serie A, rappresenta ora una sfida e un’occasione di crescita per Lund, che dovrà alzare l’asticella se vorrà riconquistare spazio.

Situazione simile anche a destra, dove Pierozzi dovrà confrontarsi con Gyasi. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, l’ex Salernitana ha vissuto una stagione segnata da acciacchi fisici che lo hanno limitato a 25 presenze e due gol, insufficienti per garantire continuità in una squadra che ambisce alla promozione.

Secondo quanto evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico Inzaghi chiede molto ai suoi esterni, soprattutto nei sistemi a cinque: corsa, inserimenti e qualità. La nuova stagione sarà quindi un banco di prova per Lund e Pierozzi, chiamati a reagire e riscattarsi. La concorrenza ora è da Serie A, e per ritagliarsi un posto serviranno prestazioni da protagonisti.