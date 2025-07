Giornale di Sicilia: “Palermo, corsie da Serie A”

Un colpo per fascia, un segnale chiaro: il Palermo vuole alzare l’asticella. Come riportato dal Giornale di Sicilia, con un approfondito articolo a firma di Alessandro Arena, il club rosanero ha chiuso per Tommaso Augello e si prepara ad annunciare Emmanuel Gyasi, pronto a firmare un biennale con opzione per il terzo anno.

Due innesti di spessore, entrambi con alle spalle quasi 400 presenze in Serie A: 197 per Augello tra Samp e Cagliari, 178 per Gyasi con Spezia ed Empoli. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, si tratta di due giocatori abituati alla titolarità, duttili e affidabili, che garantiranno al tecnico Inzaghi un salto di qualità immediato sulle corsie laterali.

Con Augello e Gyasi – evidenzia il Giornale di Sicilia – si chiude un’epoca fatta di scommesse e profili da svezzare. Da Elia a Lund, passando per Pierozzi, nessuno dei precedenti esterni aveva mai avuto una reale esperienza nel massimo campionato. Ora, invece, le corsie parlano la lingua della Serie A, e la differenza si vedrà.

Il Palermo si affida così all’esperienza e alla mentalità vincente di due profili determinati anche nella scelta: entrambi hanno rinunciato alla Serie A per sposare un progetto ambizioso, che punta senza mezzi termini alla promozione. Il futuro, adesso, passa anche da queste due corsie.